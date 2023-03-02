Слєпаков "пройшовся" по головних наративах російської пропаганди

Російський гуморист і автор пісень Семен Слєпаков їздить містами Європи з гастролями, висміюючи росію і росіян за вузьколобість. Артист жартує над російською пропагандою, наприклад, один з його випадів був у бік військового параду, яким так хизуються в рф.

У турі Слєпаков відвідав низку європейських країн, зокрема Естонію. Деякі його жарти розлетілися російськими телеграм-каналами, які обурені словами "зрадника батьківщини".

Так, на виступі Слєпаков висловився про військовий парад у рф. Виконавець порівняв цю дію зі "святковою сорочкою": "В одній країні щороку такий парад проводили, весь світ був шокований. А потім з’ясувалося, що все це було не для військових дій, а тільки для параду. Як у дитинстві, коли мама казала, цю сорочку тільки у свята одягати можна …"

Після російського вторгнення Слєпаков засудив дії країни-агресора та виїхав. Проте, за його словами, "до росії завжди можна повернутися, втім тебе посадять".

Згадав виконавець і про улюблену тему російських пропагандистів щодо "геїв, наркоманів та сатаністів".

"Мені здавалося, що більше, ніж у Москві на Патриках, їх немає ніде. Але Соловйов же брехати не буде… Так от, враження з приводу "сатанинської гейропи": мені здається, тут живуть найтихіші та найдисциплінованіші наркомани, геї і сатаністи в світі. Мої концерти починалися о 6-й вечора. Мабуть, тому що о 21-й всі сатаністи, геї та наркомани вже повинні спати, щоб о 7-й ранку стати на роботу. Після концерту вони швидко перепихаються, ширяються, підпалюють ікону та лягають", — іронізує Слєпаков.

Нагадаємо, з початку російського повномасштабного нападу на територію України Семен Слєпаков записав кілька сатиричних пісень, присвячених війні. Недавній трек називається "Колискова". Там виконавець співає про Ваню та про його "маму", країну, яку той у свої три роки поки що не може захистити від "головного ворога".