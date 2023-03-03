Мистер Бин уже не тот: как сейчас выглядит и чем занимается Роуэн Аткинсон (фото)

Именно "Мистер Бин" принес всемирную славу британскому актеру

"Мистер Бин" — один из самых узнаваемых британских сериалов во всем мире, продолжением которого стал не менее успешный ряд фильмов. Талантливый актер Роуэн Аткинсон, который воплотил образ забавного персонажа на экране, стал знаменитым благодаря этой роли. В январе этого года ему исполнилось 68 лет.

"Телеграф" рассказывает, чем сейчас занимается звезда фильмов о Мистере Бине Роуэн Аткинсон и как он выглядит. К слову, в этом году поклонники смогут увидеть актера в новом проекте.

Успех Мистера Бина

Классический ситком "Мистер Бин" имел огромный успех в 1990-1995 годах. После последовали фильмы, а еще позже кинофраншизу сменил анимационный сериал с одноименным названием. Британский актёр Роуэн Аткинсон справился со своей задачей блестяще и до сих пор ассоциируется у миллионов зрителей именно с этой ролью. Именно этот проект прославил его на весь мир. Харизма исполнителя покорила зрителей, а заикание актера стало изюминкой его творческого стиля.

Однако заработав миллионы в роли Мистера Бина, Аткинсон в конце 2011 года принял смелое решение отказаться от этого персонажа. Он заявил, мол, не хочет позволить персонажу постареть. Актер пожелал, чтобы любимец публики запомнился таким, каким его увидел весь в мир в 90-х.

Тем не менее, Аткинсон смог проявить себя и в других успешных проектах. В том числе "Блэкэддер", "Джонни Инглиш", "Король Лев", "Реальная любовь" и "Четыре свадьбы и похороны". Более того, он продолжает съемки по сей день. В этом году состоится премьера фэнтезийного фильма "Вилли Вонка" с его участием.

Фото Роуэна Аткинсона тогда и сейчас

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Личная жизнь Роуэна Аткинсона

Неплохо все сложилось и личной жизни актера. В 1990 году поженился на гримёрше Сунетре Шастри, в браке родилось двое детей. Однако мужчина развелся с женой и ушел к подруге, которая почти вдвое младше его. Речь о его коллеге по актёрскому цеху Луизе Форд (известна по роли Кейт Миддлтон в сериале "Виндзоры"). В 2017 году женщина родила Аткинсону третьего ребенка.

С первой супругой и дочкой

По словам журналистов, состояние Аткинсона составляет не менее 150 миллионов долларов. Вероятно, поэтому он позволяет себе покупать и продавать роскошные автомобили. У актера есть своя уникальная коллекция машин, также он увлекается гонками. В числе авто, которыми владел Аткинс, BMW 328 1939 года выпуска, Mercedes-Benz SLS AMG , Rolls-Royce Phantom Drophead, Bentley Mulsanne Birkin Limited Edition, Jaguar Mk7 Lightweight, Aston Martin V8 Zagado и McLaren F1.

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