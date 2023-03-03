Містер Бін вже не той: який має вигляд зараз і чим займається Роуен Аткінсон (фото)

Саме "Містер Бін" приніс всесвітню славу британському актору

"Містер Бін" — один із найвідоміших британських серіалів у всьому світі, продовженням якого стала не менш успішна низка фільмів. Талановитий актор Роуен Аткінсон, який втілив образ смішного персонажа на екрані, став відомим завдяки цій ролі. У січні цього року йому виповнилося 68 років.

"Телеграф" розповідає, чим зараз займається зірка фільмів про Містера Біна Роуена Аткінсона і який він має вигляд. До слова, цього року шанувальники матимуть змогу побачити актора у новому проєкті.

Успіх Містера Біна

Класичний ситком "Містер Бін" мав величезний успіх у 1990-1995 роках. Потім були фільми, а ще пізніше кінофраншизу змінив анімаційний серіал з однойменною назвою. Британський актор Роуен Аткінсон упорався зі своїм завданням блискуче і досі асоціюється у мільйонів глядачів саме з цією роллю. Саме цей проєкт зробив його відомим на весь світ. Харизма виконавця підкорила глядачів, а заїкуватість актора стала родзинкою його творчого стилю.

Проте заробивши мільйони у ролі Містера Біна, Аткінсон наприкінці 2011 року вирішив відмовитися від цього персонажа. Він заявив, мовляв, не хоче дозволити персонажу постаріти. Актор побажав, щоб улюбленець публіки запам’ятався таким, яким його побачив увесь світ у 90-х.

Проте Аткінсон зміг проявити себе і в інших успішних проєктах. У тому числі "Блекеддер", "Джонні Інгліш", "Король Лев", "Реальне кохання" та "Чотири весілля і похорон". Більше того, він продовжує зйомки до цього дня. Цього року відбудеться прем’єра фентезійного фільму "Віллі Вонка" за його участі.

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Особисте життя Роуена Аткінсона

Непогано все склалося і в особистому житті актора. В 1990 році одружився на гримерці Сунетрі Шастрі, у шлюбі народилося двоє дітей. Однак чоловік розлучився з дружиною і пішов до подруги, яка майже вдвічі молодша за нього. Мовиться про його колегу з акторського цеху Луїзу Форд (відома за роллю Кейт Міддлтон у серіалі "Віндзори"). У 2017 році жінка народила Аткінсону третю дитину.

З першою дружиною та донькою

За словами журналістів, статки Аткінсона становить не менше 150 мільйонів доларів. Ймовірно, тому він дозволяє собі купувати та продавати розкішні автомобілі. Актор має свою унікальну колекцію машин, також він захоплюється гонками. Серед авто, якими володів Аткінс, BMW 328 1939 випуску, Mercedes-Benz SLS AMG, Rolls-Royce Phantom Drophead, Bentley Mulsanne Birkin Limited Edition, Jaguar Mk7 Lightweight, Aston Martin V8 Zagado та McLaren F1.

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля зірки ромкомів у 2000-х Аманд Байнс. Актриса лікувалася в психіатричній лікарні, але незабаром, схоже, знову з’явиться на екрані.