Какой народный праздник 4 марта: традиции и что нельзя делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот день готовили каравай и держали жилища в чистоте и порядке
В церковном календаре на март, 4 числа отмечается день памяти святых Архиппа и Филимона, а в народе праздник прозвали просто — днем Архипа и Филипа.
В этот народный праздник было принято готовить много разнообразных блюд. 4 марта даже есть поверье — чем больше еды приготовите в этот день, тем богаче будет ваша жизнь.
Главной выпечкой был каравай — большой круглый рыхлый хлеб с украшениями из теста. Его посвящали солнцу, полностью съедали, а остатки бросали на улице за спину для птиц. Говорили: "Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь".
Что нельзя делать 4 марта, чтобы не навлечь на себя беду
- Нагружать себя изнурительной работой, но и не сильно бездельничать.
- Ссориться, ругаться и быть в плохом настроении.
- Захламлять дом. 4 марта нужно держать жилище в чистоте и порядке.
- Отказывать в помощи тем, кто просит, иначе удача уйдет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда христиане отмечают важный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. А также мы сообщали дату Пасхи в 2023 году.