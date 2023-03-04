Какой народный праздник 4 марта: традиции и что нельзя делать в этот день

В этот день готовили каравай и держали жилища в чистоте и порядке

В церковном календаре на март, 4 числа отмечается день памяти святых Архиппа и Филимона, а в народе праздник прозвали просто — днем Архипа и Филипа.

В этот народный праздник было принято готовить много разнообразных блюд. 4 марта даже есть поверье — чем больше еды приготовите в этот день, тем богаче будет ваша жизнь.

Главной выпечкой был каравай — большой круглый рыхлый хлеб с украшениями из теста. Его посвящали солнцу, полностью съедали, а остатки бросали на улице за спину для птиц. Говорили: "Кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь".

Что нельзя делать 4 марта, чтобы не навлечь на себя беду

Нагружать себя изнурительной работой, но и не сильно бездельничать.

Ссориться, ругаться и быть в плохом настроении.

Захламлять дом. 4 марта нужно держать жилище в чистоте и порядке.

Отказывать в помощи тем, кто просит, иначе удача уйдет.

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