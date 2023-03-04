Яке народне свято 4 березня: традиції і що не можна робити цього дня

Цього дня готували коровай і тримали житла у чистоті та порядку

У церковному календарі на березень, 4 числа відзначається день пам’яті святих Архипа та Филимона, а в народі свято прозвали просто — днем Архипа та Филипа.

У це народне свято було заведено готувати багато різноманітних страв. 4 березня навіть є повір’я – чим більше їжі приготуєте цього дня, тим багатшим буде ваше життя.

Головною випічкою був коровай — великий круглий пухкий хліб із прикрасами із тіста. Його присвячували сонцю, повністю з’їдали, а рештки кидали на вулиці за спину для птахів. Казали: "Кинеш хліб-сіль назад — восени з хлібом-сіллю будеш".

Що не можна робити 4 березня, щоб не накликати лихо

Навантажувати себе виснажливою роботою, але й не сильно ледарювати.

Сваритися, лаятись і бути в поганому настрої.

Захаращувати оселю. 4 березня потрібно тримати житло в чистоті та порядку.

Відмовляти у допомозі тим, хто просить, інакше удача піде геть.

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