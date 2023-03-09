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Обретение главы Иоанна Предтечи 9 марта: что нельзя делать в этот день, чтобы не отпугнуть удачу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Святому Иоанну молятся об избавлении от головной боли
Святому Иоанну молятся об избавлении от головной боли. Фото celebratoday.com

Считается, что с этого дня птицы начинают строить гнезда

В этот четверг, по церковному календарю на март, в православной церкви отмечают первое и второе обретения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе праздник получил название "Иванов день". Также 9 марта — день рождения классика украинской литературы, мыслителя, художника, национального героя и символа Украины Тараса Григорьевича Шевченко.

Иоанну Крестителю верующие молятся об избавлении от головной боли, просили здоровья для детей, защиты урожая. Наши предки считали, что с этого дня птицы начинают строить гнезда. Им старались помогать — ремонтировали старые скворечники и делали новые.

Также верили, что 9 марта птицы прилетают из теплых краев благодаря призыву святого Иоанна. Этот день считался удачным и для рыбалки — согласно приметам, 9 марта всегда хороший клев.

Обретение главы Иоанна Предтечи 9 марта: что нельзя делать в этот день

  • Стирать, иначе уйдет здоровье.
  • Подметать пол к порогу — кто-то из родных людей покинет дом.
  • Готовить блюда из мяса любой птицы — спугнете удачу и успехи.
  • Ходить по сугробам — в работе и бытовых делах наступит хаос.
  • Рубить деревья — к несчастью или трагедии.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Обретение главы Иоанна Предтечи