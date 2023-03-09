Обретіння голови Іоанна Предтечі 9 березня: що не можна робити в цей день, щоб не відлякати удачу

Вважається, що з цього дня птахи починають будувати гнізда

Цього четверга, за церковним календарем на березень, у православній церкві відзначають перше і друге обретіння голови Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. У народі свято отримало назву "Іванів день". Також 9 березня – день народження класика української літератури, мислителя, художника, національного героя та символу України Тараса Григоровича Шевченка.

Іоанну Хрестителю віряни моляться про зцілення від головного болю, просили здоров’я для дітей, захисту врожаю. Наші пращури вважали, що з цього дня птахи починають будувати гнізда. Їм намагалися допомагати — ремонтували старі шпаківні та робили нові.

Також вірили, що 9 березня птахи прилітають із теплих країв завдяки заклику святого Іоанна. Цей день вважався вдалим і для риболовлі — згідно з прикметами, 9 березня завжди хороше клювання.

Обретіння голови Іоанна Предтечі 9 березня: що не можна робити в цей день

Прати, інакше піде геть здоров’я.

Підмітати підлогу до порога — хтось із рідних людей покине оселю.

Готувати страви з м’яса будь-якого птаха — злякаєте удачу і успіхи.

Ходити по кучугурах — у роботі та побутових справах настане хаос.

Рубати дерева — на нещастя чи трагедію.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли християни відзначають важливе свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. А також ми повідомляли дату Великодня у 2023 році.