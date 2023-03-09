У кого День ангела 10 марта: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 10 марта, отмечается день смерти Тараса Шевченко, День волынки, День тормозка, День проверки батареек и День мужчин в Польше. Также в этот день празднуют свои именины носители шести имен.

Мужские именины 10 марта

Александр, — греческое имя, которое переводится как "защитник".

Антон, — красивое древнеримское имя, которое переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Тарас, — это греческое имя, которое по разным версиям может переводиться как "волнующий", "возбуждающий" или "бунтарь". Интересно, что в самой Греции это имя давно практически забыто, в то время как в Украине оно наоборот очень популярно. Символически, что 10 марта также день смерти Тараса Шевченко, — в этот же день церковь почитает память патриарха Константинопольского Тарасия.

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". Существуют как самостоятельные имена.

Женские именины 10 марта не отмечаются.

Как известно, принято считать, что святые и мученики выступают покровителями своих тезок, которые родились незадолго до дня их памяти, — наблюдают за ними с небес в течение жизни и защищают от бед.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено стучать по столу.