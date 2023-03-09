У кого День ангела 10 березня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 10 березня, відзначається день смерті Тараса Шевченка, День волинки, День тормозка, День перевірки батарейок та День чоловіків у Польщі. Також у цей день святкують свої іменини носії шести імен.

Чоловічі іменини 10 березня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Антон, — красиве давньоримське ім’я, яке перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Тарас — це грецьке ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "хвилюючий", "збуджуючий" або "бунтар". Цікаво, що в самій Греції це ім’я давно практично забуте, тоді як в Україні воно, навпаки, дуже популярне. Символічно, що 10 березня також день смерті Тараса Шевченка — цього ж дня церква вшановує пам’ять патріарха Константинопольського Тарасія.

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". Існують як самостійні імена.

Жіночі іменини 10 березня не відзначаються.

Як відомо, прийнято вважати, що святі та мученики виступають покровителями своїх тезок, які народилися незадовго до дня їхньої пам’яті, — спостерігають за ними з небес упродовж життя та захищають від бід.

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