Домашнее средство от тли: этот бюджетный продукт уже есть на вашей кухне

Узнайте как быстро и просто защитить ваши растения!

Ваши растения стали жертвами нашествия тли? Проблема должна быть устранена быстро, чтобы не усугубить ситуацию, ведь эти насекомые очень быстро размножаются и питаются соками растений. Чтобы ваши растения оставались здоровыми, необходимо срочно найти радикальные решения для борьбы с этой напастью. И мы расскажем как это можно сделать подручными средствами с вашей кухни.

Прежде чем рассматривать использование химических пестицидов и других специальных препаратов, часто вредных для природы, было бы хорошо использовать натуральные и безопасные растворы в виде продуктов домашнего приготовления, пишет santeplus.

Как избавится от тли на деревьях

Среди экологических ингредиентов, признанных для борьбы с тлей — уксус. Это отличный способ изгнать этих вредителей из вашего сада. Достаточно развести уксус в воде, желательно в пропорции 1:10. Не перепутайте! Просто налейте смесь в пульверизатор и опрыскайте зараженные тлей растения. Делайте это как можно чаще, чтобы избавиться от этой проблемы.

Другой натуральный ингредиент, который с легкостью справится с этой проблемой — это лук. Отвар этой приправы оказывает защитное и профилактическое действие против некоторых грибковых заболеваний.

Как его приготовить?

В кастрюлю налить 1 л воды и добавить 3 луковицы тонкими ломтиками (не очищая их). Готовить 15 минут. После того, как препарат остынет, перелейте смесь в пульверизатор. Распылите луковый отвар на растения, находящиеся в опасности.

Повторяйте "лечение" каждые 3 дня.

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