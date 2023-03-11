Домашній засіб від попелиці: цей бюджетний продукт вже є на вашій кухні

Дізнайтеся як швидко і просто захистити рослини!

Ваші рослини стали жертвами навали попелиці? Проблема має бути усунена швидко, щоб не погіршити ситуацію, адже ці комахи дуже швидко розмножуються та харчуються соками рослин. Щоб ваші рослини залишалися здоровими, необхідно терміново знайти радикальні рішення для боротьби з цією навалою. І ми розповімо, як це можна зробити підручними засобами з вашої кухні.

Перш ніж розглядати використання хімічних пестицидів та інших спеціальних препаратів, які часто шкідливі для природи, було б добре використовувати натуральні та безпечні розчини у вигляді продуктів домашнього приготування, пише santeplus.

Як позбавиться від попелиці на деревах

Серед екологічних інгредієнтів, визнаних для боротьби з попелицею – оцет. Це чудовий спосіб вигнати цих шкідників із вашого саду. Достатньо розвести оцет у воді, бажано у пропорції 1:10. Не переплутайте! Просто налийте суміш у пульверизатор і обприскуйте заражені попелицею рослини. Робіть це якнайчастіше, щоб позбутися цієї проблеми.

Інший натуральний інгредієнт, який з легкістю впорається з цією проблемою – це цибуля. Відвар цієї приправи має захисну та профілактичну дію проти деяких грибкових захворювань.

Як його приготувати?

У каструлю налити 1 л води і додати 3 цибулини тонкими скибочками (не очищаючи їх). Готувати 15 хв. Після того, як препарат охолоне, перелийте суміш у пульверизатор. Розпорошіть цибульний відвар на рослини, що перебувають у небезпеці.

Повторюйте "лікування" кожні 3 дні.

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