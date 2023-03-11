Поминальная суббота 11 марта: что нужно и строго запрещено делать в этот день

В этот особый день принято поминать покойных и придерживаться некоторых запретов

В марте 2023 года христиане восточного обряда отмечают сразу три родительских (поминальных) субботы. Самая первая выпадает 11 марта, остальные — 18 и 25 марта соответственно. В этом году впервые верующие поминали близких за церковным календарем 18 февраля — в Мясопустную субботу.

В храмах и церквях в этот день проводят литургии и панихиды, христиане ставят свечу за упокоение души умершего, заказывают молебен.

Также принято приносить продукты для нужд прихода (хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, сахар, конфеты, соль), подавать милостыню. Однако запрещено приносить с собой мясные продукты, алкоголь (кроме кагора), поскольку сейчас идет строгий Великий пост.

Поминальная суббота-2023: что нельзя делать 11 марта

Вспоминать умерших плохими словами.

Плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу.

Поминать усопших спиртными напитками, особенно на кладбище.

Устраивать громкие вечеринки и шуметь.

Оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

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