Укр

Поминальная суббота 11 марта: что нужно и строго запрещено делать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
11 марта 2023 года необходимо поставить свечку за упокой
11 марта 2023 года необходимо поставить свечку за упокой. Фото pixabay.com

В этот особый день принято поминать покойных и придерживаться некоторых запретов

В марте 2023 года христиане восточного обряда отмечают сразу три родительских (поминальных) субботы. Самая первая выпадает 11 марта, остальные — 18 и 25 марта соответственно. В этом году впервые верующие поминали близких за церковным календарем 18 февраля — в Мясопустную субботу.

В храмах и церквях в этот день проводят литургии и панихиды, христиане ставят свечу за упокоение души умершего, заказывают молебен.

Также принято приносить продукты для нужд прихода (хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, сахар, конфеты, соль), подавать милостыню. Однако запрещено приносить с собой мясные продукты, алкоголь (кроме кагора), поскольку сейчас идет строгий Великий пост.

Поминальная суббота-2023: что нельзя делать 11 марта

  • Вспоминать умерших плохими словами.
  • Плакать за усопшими, потому что это может принести только тревогу.
  • Поминать усопших спиртными напитками, особенно на кладбище.
  • Устраивать громкие вечеринки и шуметь.
  • Оставлять на кладбищах еду и алкоголь.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Родительская суббота