Поминальна субота 11 березня: що потрібно і суворо заборонено робити цього дня

У цей особливий день заведено поминати покійних і дотримуватись деяких заборон

У березні 2023 року християни східного обряду відзначають одразу три батьківські (поминальні) суботи. Найперша випадає 11 березня, решта — 18 та 25 березня відповідно. Цього року вперше віряни поминали близьких за церковним календарем 18 лютого — в М'ясопусну суботу.

У храмах та церквах цього дня проводять літургії та панахиди, християни ставлять свічку за упокій душі померлого, замовляють молебень.

Також заведено приносити продукти для потреб приходу (хліб, крупи, олію, борошно, печиво, цукор, цукерки, сіль), подавати милостиню. Проте заборонено приносити із собою м’ясні продукти, алкоголь (крім кагору), оскільки зараз йде суворий Великий піст.

Поминальна субота-2023: що не можна робити 11 березня

Згадувати померлих поганими словами.

Плакати за покійними, бо це може принести лише тривогу.

Поминати покійних спиртними напоями, особливо на цвинтарі.

Влаштовувати гучні вечірки та шуміти.

Залишати на цвинтарях їжу та алкоголь.

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