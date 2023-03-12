Народный праздник 12 марта: что нельзя делать на Прокопа Перезимника

На Руси с 12 марта начинался самый жуткий период бездорожья

В это воскресенье, по церковному календарю на март, в православной церкви чтят память преподобного Прокопия Декаполита, палестинского монаха VIII века. В народном календаре праздник получил названия "День Прокопия", "Прокопий Перезимний", "Прокопий Перезимник", "Дорогорушитель".

Почему праздник на Руси называли "Дорогорушителем"? Считается, что именно с 12 марта весна забирает бразды правления у зимы, начинает активно таять снег, отчего все дороги в грязи. Начинается самый большой период бездорожья. Говорили: "Прокоп дорогу рушит", "Прокоп увяз в сугроб".

По традиции, 12 марта наши предки ходили в баню, где парились и "смывали" с себя все зимние проблемы и недуги. Также в этот день охотники и рыбалки отправлялись в лес и на реку за добычей, а женщины готовились к весеннему сезону — перебирали на посадку семена.

Что нельзя делать 12 марта, чтобы не навлечь беду

Рожденным 12 марта браться за новые дела и надеяться на счастливые случайности.

Отказывать в помощи и просьбах.

Идти в незнакомое место — путь может быть опасным.

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