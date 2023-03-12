Народне свято 12 березня: що не можна робити на Прокопа Перезимника

На Русі з 12 березня починався найжахливіший період бездоріжжя

Цієї неділі, за церковним календарем на березень, у православній церкві вшановують пам’ять преподобного Прокопія Декаполіта, палестинського ченця VIII століття. У народному календарі свято отримало назви "День Прокопія", "Прокоп Перезимовий", "Прокопій Перезимник", "Дорогоруйнівник".

Чому свято на Русі називали "Дорогоруйнівником"? Вважається, що саме з 12 березня весна забирає кермо правління у зими, починає активно танути сніг, через що всі дороги в бруді. Починається найбільший період бездоріжжя. Казали: "Прокоп дорогу руйнує", "Прокоп загруз у кучугурі".

За традицією, 12 березня наші предки ходили у лазню, де парилися та "змивали" з себе всі зимові проблеми та недуги. Також цього дня мисливці та риболовлі вирушали до лісу та на річку за здобиччю, а жінки готувалися до весняного сезону – перебирали на посадку насіння.

Що не можна робити 12 березня, щоб не накликати лиха

Народженим 12 березня братися за нові справи та сподіватися на щасливі випадковості.

Відмовляти у допомозі та проханнях.

Йти у незнайоме місце — шлях може бути небезпечним.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень та чи змінюється дата святкування залежно від змін у церковному календарі. А ще — на які дні 2023 року припадатимуть головні християнські свята.