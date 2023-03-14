Как выращивать укроп без зонтиков: советы, как получить пышную зелень

Для этого необязательно покупать специальный сорт

Выращивать укроп на своем участке — достаточно просто, однако чаще всего огородники забывают одну маленькую деталь. Укроп тоже цветет, и бывает так, что вместо пышной и ароматной зелени получается "лес" раскидистых зонтиков. Кстати, а вы знали, что укроп — то очень плохой "сосед" для помидоров.

Как отмечает prostoway, самый простой способ — приобрести семена специальных сортов. Однако можно справиться и без этого. Более того, благодаря этому способу зелень становится более сочной и ароматной.

Как вырастить укроп без зонтиков

Первое, что нужно сделать — это провести обработку семян. Для этого поместите зернышки укропа в марлевые мешочки и на 3 дня погрузите в горячую воду (температура около 50 градусов). Не забывайте поддерживать нужные условия, и меняйте воду не менее 5 раз в день.

Второе — уложите посевной материал на влажную ткань и накройте сверху таким же лоскутом. Продержите укроп в таком виде 5 дней, а после чего мешочки с семенами хорошо просушите, вывесив их на полчаса в хорошо проветриваемом месте.

И главный секрет – чтобы укроп долго не зацветал, его нужно высаживать не рядами, а кучками в лунки размером по 10-15 см. А после того, как семена высадите в землю, присыпьте их грунтом и хорошо пролейте теплой водой.

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