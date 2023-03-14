Як вирощувати кріп без парасольок: поради, як отримати пишну зелень

Для цього необов’язково купувати спеціальний сорт

Вирощувати кріп на своїй ділянці досить просто, проте найчастіше городники забувають одну маленьку деталь. Кріп теж цвіте, і буває так, що замість пишної та ароматної зелені виходить "ліс" розлогих парасольок. До речі, а ви знали, що кріп — то дуже поганий "сусід" для помідорів.

Як зазначає prostoway, найпростіший спосіб – придбати насіння спеціальних сортів. Проте можна впоратися і так. Більш того, завдяки цьому способу зелень стає соковитішою і ароматнішою.

Як виростити кріп без парасольок

Перше, що потрібно зробити – це провести обробку насіння. Для цього помістіть зернятка кропу в марлеві мішечки і на 3 дні занурте у гарячу воду (температура близько 50 градусів). Не забувайте підтримувати потрібні умови і міняйте воду не менше 5 разів на день.

Друге — покладіть посівний матеріал на вологу тканину і накрийте зверху таким же клаптем. Протримайте кріп у такому вигляді 5 днів, а після чого мішечки з насінням добре просушіть, вивісивши їх на пів години в місці, що добре провітрюється.

І головний секрет — щоб кріп довго не зацвітав, його потрібно висаджувати не рядами, а купками в лунки розміром по 10-15 см. А після того, як насіння висадите в землю, присипте їх ґрунтом і добре пролийте теплою водою.

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