День святого Патрика и Герасим Грачевник: что нельзя делать 17 марта, чтобы не потерять удачу

В Украине ирландский праздник Saint Patrick's Day отмечают неофициально

В эту пятницу, 17 марта, отмечается ирландский праздник День святого Патрика, популярность которого расширилась на весь мир. В Украине его празднуют неофициально, а в народном календаре на март отмечается "Герасим Грачевник" — в честь памяти преподобного Герасима Иорданского.

День святого Патрика 2023: главные традиции

Ежегодный праздник Saint Patrick's Day отмечают 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Этот праздник символизирует принятие христианской веры в Ирландии и при этом, является культурным наследием страны в целом.

Ежегодно 17 марта в Ирландии проводятся парады и фестивали, а также исполняют танец "кейли" и носят одежду зеленого цвета или трилистники.

Зеленый цвет является символом праздника, поэтому многие люди надевают зеленые вещи и делают напитки такого же цвета

Народный праздник Герасим Грачевник: традиции и что нельзя делать 17 марта

На Руси считали, что возвращение грачей из теплых стран в этот день означает возвращение весны. Хозяйки выпекали вкусности в форме птиц, а мужчины мастерили скворечники и вешали их на деревья. Также было принято выгонять из дома мару — злых духов.

17 марта наши предки соблюдали ряд запретов:

Давать обещания — не сможете выполнить или будет очень сложно.

Лениться, долго спать или просто лежать в постели без дела.

Совершать крупные сделки — все обернется неудачей.

Обувать новую обувь — будет болеть шея или спина.

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