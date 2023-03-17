День святого Патріка і Герасим Грачевник: що не можна робити 17 березня, щоб не втратити удачу

В Україні ірландське свято Saint Patrick’s Day відзначають неофіційно

Цієї п’ятниці, 17 березня, відзначається ірландське свято День святого Патріка, популярність якого розширилася на весь світ. В Україні його святкують неофіційно, а у народному календарі на березень відзначається "Герасим Грачевник" — на честь пам’яті преподобного Герасима Йорданського.

День святого Патріка 2023: головні традиції

Щорічне свято Saint Patrick’s Day відзначають 17 березня у день смерті небесного покровителя Ірландії святого Патріка. Це свято символізує прийняття християнської віри в Ірландії і є культурною спадщиною країни в цілому.

Щороку 17 березня в Ірландії проводяться паради та фестивалі, а також виконують танець "кейлі" та носять одяг зеленого кольору або трилисники.

Зелений колір є символом свята, тому багато людей одягають зелені речі та роблять напої такого ж кольору.

Народне свято Герасим Грачевник: традиції та що не можна робити 17 березня

На Русі вважали, що повернення граків із теплих країн у цей день означає повернення весни. Господині випікали смаколики у формі птахів, а чоловіки майстрували шпаківні та вішали їх на дерева. Також було заведено виганяти з дому мару – злих духів.

17 березня наші предки дотримувалися низки заборон:

Давати обіцянки — не зможете виконати чи буде дуже складно.

Лінуватися, довго спати або просто лежати в ліжку без діла.

Здійснювати великі угоди — все обернеться невдачею.

Взувати нове взуття — болітиме шия чи спина.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що це змінює.