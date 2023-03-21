Праздник Вербоносица 21 марта: что нельзя делать в этот день, чтобы не стать нищим

Нельзя в этот праздник сажать вербу, иначе неприятностей не избежать

В этот вторник, согласно церковному календарю на март-2023, православная церковь почитает память Феофилакта Исповедника из Константинополя. В народе 21 марта отмечается праздник "Вербоносица".

К этому дню на Руси начинала распускаться верба, которые наши предки наделяли магическими свойствами. Чтобы наделить человека удачей, веточками вербы его били по спине. Также верили, что растение защитит от болезней, злых духов.

Начинали прилетать птицы с теплых краев, хозяйки пекли вкусности в форме жаворонков. Кстати, кому первому посчастливилось увидеть эту птичку в праздник, тому доставался самый большой каравай. 21 марта люди веселились, водили хороводы и прыгали через костры.

Что нельзя делать 21 марта, чтобы не упустить удачу

Поздно ложиться спать, иначе навлечете на себя беду.

Высаживать вербу. Говорили: "Кто вербу посадит – сам на себя заступ готовит".

Строить планы — не осуществятся.

Злиться и ссориться.

Проводить день в одиночестве.

Давать кому-то в долг — можете навсегда остаться без денег.

Раньше мы рассказывали, високосный или нет 2023 год. А еще "Телеграф" сообщал, что церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь.