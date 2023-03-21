Свято Вербоносиця 21 березня: що не можна робити цього дня, щоб не стати жебраком

Не можна в це свято садити вербу, інакше неприємностей не уникнути

Цього вівторка, згідно з церковним календарем на березень-2023, православна церква вшановує пам’ять Феофілакта Сповідника з Константинополя. У народі 21 березня відзначається свято "Вербоносиця".

До цього дня на Русі починала розпускатися верба, яку наші предки наділяли магічними властивостями. Щоб наділити людину удачею, гілочками верби її били по спині. Також вірили, що рослина захистить від хвороб, лихих духів.

Починали прилітати птахи з теплих країв, господині пекли смаколики у формі жайворонків. До речі, кому першому пощастило побачити цю пташку у свято, тому діставався найбільший коровай. 21 березня люди веселилися, водили хороводи та стрибали через багаття.

Що не можна робити 21 березня, щоб не упустити удачу

Пізно лягати спати, інакше накликаєте на себе лихо.

Висаджувати вербу. Казали: "Хто вербу посадить — сам на себе готує заступ".

Будувати плани — не здійсняться.

Злитися та сваритися.

Проводити день на самоті.

Давати комусь у борг — можете назавжди залишитися без грошей.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, що церкви в Україні готуються перейти на новий календар.