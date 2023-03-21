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Полейте помидоры этим раствором и растения станут сильными и плодородными

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Чем полить помидоры, чтобы их укрепить Новость обновлена 21 марта 2023, 22:41
Чем полить помидоры, чтобы их укрепить. Фото pexels.com

Подкормки легко приготовить самостоятельно из поручных средств

Помидоры являются одним из самых популярных вариантов выращивания среди садоводов, как начинающих, так и опытных. Однако не стоит забывать, что это овощная культура, требующая особого внимания. Если вы заметили, что ваша рассада стала слабой и хрупкой — это срочно нужно исправлять.

Полив – один из основных факторов, который необходимо учитывать для получения вкусных и сочных томатов, пишет santeplus. Делимся двумя рецептами эффективной подкормки.

Чем полить помидоры, чтобы их укрепить

Вам понадобится кожура банана, которая является замечательным активатором компоста, и кофейная гуща — натуральное удобрение, которое помогает растениям расти благодаря высокому содержанию калия, азота и фосфора. А также кофе известно садоводам своей способностью отпугивать насекомых в качестве естественного репеллента.

  • Удобрение помидоров банановой кожурой

Такое удобрение значительно улучшит ваши урожаи. Банановая кожура богата необходимыми питательными веществами, такими как железо, калий и магний , которые необходимы для роста растений. Их можно использовать для удобрения томатов.

  1. С помощью ножниц нарежьте кожуру банана на мелкие кусочки;
  2. Пересыпьте полоски в трехлитровую емкость;
  3. Добавьте в емкость чистую холодную воду (100 г банановой кожуры на один литр воды);
  4. Дайте настояться в темном прохладном месте, регулярно помешивая, в течение трех дней;
  5. Отфильтруйте препарат и используйте его для полива земли.
Чем полить помидоры, чтобы их укрепить
Использовать кофейную гущу можно также для обогащения компоста
  • Усильте свои растения кофейной гущей

Кофейная гуща также является отличным удобрением для томатных растений. Богатая азотом, она помогает молодым растениям усваивать питательные вещества из почвы.

  1. Смешайте в равных пропорциях кофейную гущу и воду;
  2. Полученной смесью просто полейте томатные растения.

Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, выживут ли молодые растения и насколько сильными они будут.

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