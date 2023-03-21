Полейте помидоры этим раствором и растения станут сильными и плодородными
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Подкормки легко приготовить самостоятельно из поручных средств
Помидоры являются одним из самых популярных вариантов выращивания среди садоводов, как начинающих, так и опытных. Однако не стоит забывать, что это овощная культура, требующая особого внимания. Если вы заметили, что ваша рассада стала слабой и хрупкой — это срочно нужно исправлять.
Полив – один из основных факторов, который необходимо учитывать для получения вкусных и сочных томатов, пишет santeplus. Делимся двумя рецептами эффективной подкормки.
Чем полить помидоры, чтобы их укрепить
Вам понадобится кожура банана, которая является замечательным активатором компоста, и кофейная гуща — натуральное удобрение, которое помогает растениям расти благодаря высокому содержанию калия, азота и фосфора. А также кофе известно садоводам своей способностью отпугивать насекомых в качестве естественного репеллента.
- Удобрение помидоров банановой кожурой
Такое удобрение значительно улучшит ваши урожаи. Банановая кожура богата необходимыми питательными веществами, такими как железо, калий и магний , которые необходимы для роста растений. Их можно использовать для удобрения томатов.
- С помощью ножниц нарежьте кожуру банана на мелкие кусочки;
- Пересыпьте полоски в трехлитровую емкость;
- Добавьте в емкость чистую холодную воду (100 г банановой кожуры на один литр воды);
- Дайте настояться в темном прохладном месте, регулярно помешивая, в течение трех дней;
- Отфильтруйте препарат и используйте его для полива земли.
- Усильте свои растения кофейной гущей
Кофейная гуща также является отличным удобрением для томатных растений. Богатая азотом, она помогает молодым растениям усваивать питательные вещества из почвы.
- Смешайте в равных пропорциях кофейную гущу и воду;
- Полученной смесью просто полейте томатные растения.
Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, выживут ли молодые растения и насколько сильными они будут.