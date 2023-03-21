Полейте помидоры этим раствором и растения станут сильными и плодородными

Подкормки легко приготовить самостоятельно из поручных средств

Помидоры являются одним из самых популярных вариантов выращивания среди садоводов, как начинающих, так и опытных. Однако не стоит забывать, что это овощная культура, требующая особого внимания. Если вы заметили, что ваша рассада стала слабой и хрупкой — это срочно нужно исправлять.

Полив – один из основных факторов, который необходимо учитывать для получения вкусных и сочных томатов, пишет santeplus. Делимся двумя рецептами эффективной подкормки.

Чем полить помидоры, чтобы их укрепить

Вам понадобится кожура банана, которая является замечательным активатором компоста, и кофейная гуща — натуральное удобрение, которое помогает растениям расти благодаря высокому содержанию калия, азота и фосфора. А также кофе известно садоводам своей способностью отпугивать насекомых в качестве естественного репеллента.

Удобрение помидоров банановой кожурой

Такое удобрение значительно улучшит ваши урожаи. Банановая кожура богата необходимыми питательными веществами, такими как железо, калий и магний , которые необходимы для роста растений. Их можно использовать для удобрения томатов.

С помощью ножниц нарежьте кожуру банана на мелкие кусочки; Пересыпьте полоски в трехлитровую емкость; Добавьте в емкость чистую холодную воду (100 г банановой кожуры на один литр воды); Дайте настояться в темном прохладном месте, регулярно помешивая, в течение трех дней; Отфильтруйте препарат и используйте его для полива земли.

Использовать кофейную гущу можно также для обогащения компоста

Усильте свои растения кофейной гущей

Кофейная гуща также является отличным удобрением для томатных растений. Богатая азотом, она помогает молодым растениям усваивать питательные вещества из почвы.

Смешайте в равных пропорциях кофейную гущу и воду; Полученной смесью просто полейте томатные растения.

Раньше мы рассказывали, какой водой нужно поливать рассаду. От вашего выбора напрямую зависит, выживут ли молодые растения и насколько сильными они будут.