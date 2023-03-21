Полийте помідори цим розчином і рослини стануть сильними та родючими

Підживлення легко приготувати самостійно з доручених засобів

Помідори є одним із найпопулярніших варіантів вирощування серед садівників, як початківців, так і досвідчених. Однак не варто забувати, що це овочева культура, яка потребує особливої уваги. Якщо ви помітили, що ваша розсада стала слабкою та крихкою – це терміново потрібно виправляти.

Полив – один із основних факторів, який необхідно враховувати для отримання смачних та соковитих томатів, пише santeplus. Ділимося двома рецептами ефективного підживлення.

Чим полити помідори, щоб їх зміцнити

Вам знадобиться шкірка банана, яка є чудовим активатором компосту, та кавова гуща – натуральне добриво, яке допомагає рослинам рости завдяки високому вмісту калію, азоту та фосфору. А також кава відома садівникам своєю здатністю відлякувати комах як природний репелент.

Добриво помідорів банановою шкіркою

Таке добриво значно покращить ваші врожаї. Бананова шкірка багата на необхідні поживні речовини, такі як залізо, калій і магній, які необхідні для росту рослин. Їх можна використовувати для удобрення томатів.

За допомогою ножиць наріжте шкірку банана на дрібні шматочки; Пересипте смужки у трилітрову місткість; Додайте в місткість чисту холодну воду (100 г бананової шкірки на літр води); Дайте настоятися в темному прохолодному місці, регулярно помішуючи протягом трьох днів; Відфільтруйте препарат та використовуйте його для поливу землі.

Використовувати кавову гущу можна також для збагачення компосту

Підсильте свої рослини кавовою гущею

Кавова гуща є відмінним добривом для томатних рослин. Багата азотом, вона допомагає молодим рослинам засвоювати поживні речовини із ґрунту.

Змішайте в рівних пропорціях кавову гущу та воду; Отриманою сумішшю просто полийте томатні рослини.

Раніше ми розповідали, якою водою потрібно поливати розсаду. Від вашого вибору залежить, чи виживуть молоді рослини і наскільки сильними вони будуть.