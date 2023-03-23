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Народный праздник 23 марта: что нельзя делать в день Василисы, чтобы избежать бед

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Святую Василису почитают как повелительницу вешних вод
Святую Василису почитают как повелительницу вешних вод. Фото freepik.com

С этого дня начинаются мартовские грозы

В этот четверг христианами восточного обряда по церковному календарю на март-2023 почитают святую Василису, погибшую как мученица в 9-летнем возрасте. В народе святую считают повелительницей вешних вод, молитвы к которой помогают избежать паводков.

23 марта наши предки занимались весенними заботами: отводили воду от дома, чтобы она не ушла внутрь жилища и подвал. Люди выходили во двор и рыли канавы.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а природа просыпается ото сна. Хозяйки 23 марта готовили вкусности, пекли хлеб и сладкую выпечку, угощали ею детей и немощных стариков.

Что нельзя делать 23 марта, чтобы избежать неприятностей

  • Покупать одежду и обувь — все быстро износится или порвётся.
  • Устраивать гулянки и шумные застолья — можно привлечь злых духов в свой дом.
  • Плохо отзываться об умерших родственниках — придут и накажут.
  • Отказывать в милостыне — сами попадете в беду.
  • Выполнять земляные работы — растения дадут мало урожая или вообще погибнут.
  • Стелить чистое постельное белье — будет бессонница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2023 году отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Также мы писали, на какие дни в этом году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.

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#Традиции #Праздники #Запреты