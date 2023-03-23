Народне свято 23 березня: що не можна робити в день Василіси, щоб уникнути бід
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З цього дня починаються березневі грози
Цього четверга християнами східного обряду за церковним календарем на березень-2023 вшановують святу Василісу, яка загинула як мучениця у 9-річному віці. У народі святу вважають повелителькою весняних вод, молитви до якої допомагають уникнути паводків.
23 березня наші предки займалися весняними турботами: відводили воду від оселі, щоб вона не пішла всередину житла та підвал. Люди виходили надвір і рили канави.
Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається від сну. Господині 23 березня готували смаколики, пекли хліб та солодку випічку, пригощали нею дітей та немічних старих людей.
Що не можна робити 23 березня, щоб уникнути неприємностей
- Купувати одяг та взуття — все швидко зноситься або порветься.
- Влаштовувати гулянки та галасливі застілля – можна привернути увагу злих духів у свою оселю.
- Погано відгукуватися про померлих родичів – прийдуть і покарають.
- Відмовляти в милостині — самі потрапите в халепу.
- Виконувати земляні роботи — рослини дадуть мало врожаю чи взагалі загинуть.
- Стелити чисту постільну білизну — буде безсоння.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також ми писали, на які дні цього року припадатимуть головні християнські свята через зміни у церковному календарі.