Народне свято 23 березня: що не можна робити в день Василіси, щоб уникнути бід

З цього дня починаються березневі грози

Цього четверга християнами східного обряду за церковним календарем на березень-2023 вшановують святу Василісу, яка загинула як мучениця у 9-річному віці. У народі святу вважають повелителькою весняних вод, молитви до якої допомагають уникнути паводків.

23 березня наші предки займалися весняними турботами: відводили воду від оселі, щоб вона не пішла всередину житла та підвал. Люди виходили надвір і рили канави.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається від сну. Господині 23 березня готували смаколики, пекли хліб та солодку випічку, пригощали нею дітей та немічних старих людей.

Що не можна робити 23 березня, щоб уникнути неприємностей

Купувати одяг та взуття — все швидко зноситься або порветься.

Влаштовувати гулянки та галасливі застілля – можна привернути увагу злих духів у свою оселю.

Погано відгукуватися про померлих родичів – прийдуть і покарають.

Відмовляти в милостині — самі потрапите в халепу.

Виконувати земляні роботи — рослини дадуть мало врожаю чи взагалі загинуть.

Стелити чисту постільну білизну — буде безсоння.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2023 році відзначається Благовіщення Пресвятої Богородиці. Також ми писали, на які дні цього року припадатимуть головні християнські свята через зміни у церковному календарі.