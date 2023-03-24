Четыре причины, по которой гибнет рассада перца: не делайте так
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Опытные дачники поделились удачными советами по выращиванию перцев
Сладкий или болгарский перец – обязательная культура на любом огороде. Опытные дачники обычно выращивают рассаду в домашних условиях. Чтобы ваши труды не были напрасными, стоит учесть четыре нюанса.
Если рассада перца погибла, то на это есть ряд частых причин. Подробнее об этом пишет блог s.sad.ua в Instagram.
Почему гибнет рассада перца? Во-первых, причиной неудачи может послужить посев в зараженный грунт. Если земля, используемая для рассады перцев, взята из открытого грунта, есть вероятность того, что она заражена. В такой почве обитает много микроорганизмов, утверждают дачники. Конечно, есть и полезные вещества, но некоторые могут привести к болезням взрослых растений, не говоря о неокрепших побегах. Простой совет от огородников: чтобы не заражать рассаду патогенными микроорганизмами из открытого грунта, тщательно обрабатывайте его перед посевом семян, а лучше – купите готовый субстрат в магазине.
Избыток удобрений – вторая причина, по которой растения могут поникнуть. Рекомендуется подкармливать рассаду два раза до высадки в открытый грунт: вскоре после появления всходов и пикирования.
Слишком густые посадки, по словам опытных огородников, тоже служат потенциальной угрозой всходам. Вот их рекомендации:
- Лучше всего сначала высаживать растения в отдельные емкости, чтобы они не мешали друг другу.
- Если же саженцам придется соседствовать, проследите, чтобы посадки не были слишком густыми.
- Растения должны иметь достаточно места для нормального развития корневой системы. Так они не будут "воевать" между собой за территорию и получат из земли необходимые для нормального развития питательные вещества.
- Загущать посадки не стоит еще и потому, что разросшиеся саженцы будут закрывать друг друга листьями от солнца. Из-за нехватки света растения вытянутся и станут слабее, после чего наклонятся в сторону.
И последняя причина гибели рассады перца в списке — неправильная температура. По словам дачников, из-за холода и резких колебаний температуры в корневой системе растений затормаживаются процессы обмена веществ, в итоге они слабеют и увядают. Оптимальная температура для рассады перца составляет от +16 до +25 градусов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда высаживают сладкий перец в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, не забывайте об удобрениях.