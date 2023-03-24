Четыре причины, по которой гибнет рассада перца: не делайте так

Опытные дачники поделились удачными советами по выращиванию перцев

Сладкий или болгарский перец – обязательная культура на любом огороде. Опытные дачники обычно выращивают рассаду в домашних условиях. Чтобы ваши труды не были напрасными, стоит учесть четыре нюанса.

Если рассада перца погибла, то на это есть ряд частых причин. Подробнее об этом пишет блог s.sad.ua в Instagram.

Почему гибнет рассада перца? Во-первых, причиной неудачи может послужить посев в зараженный грунт. Если земля, используемая для рассады перцев, взята из открытого грунта, есть вероятность того, что она заражена. В такой почве обитает много микроорганизмов, утверждают дачники. Конечно, есть и полезные вещества, но некоторые могут привести к болезням взрослых растений, не говоря о неокрепших побегах. Простой совет от огородников: чтобы не заражать рассаду патогенными микроорганизмами из открытого грунта, тщательно обрабатывайте его перед посевом семян, а лучше – купите готовый субстрат в магазине.

Избыток удобрений – вторая причина, по которой растения могут поникнуть. Рекомендуется подкармливать рассаду два раза до высадки в открытый грунт: вскоре после появления всходов и пикирования.

Слишком густые посадки, по словам опытных огородников, тоже служат потенциальной угрозой всходам. Вот их рекомендации:

Лучше всего сначала высаживать растения в отдельные емкости, чтобы они не мешали друг другу.

Если же саженцам придется соседствовать, проследите, чтобы посадки не были слишком густыми.

Растения должны иметь достаточно места для нормального развития корневой системы. Так они не будут "воевать" между собой за территорию и получат из земли необходимые для нормального развития питательные вещества.

Загущать посадки не стоит еще и потому, что разросшиеся саженцы будут закрывать друг друга листьями от солнца. Из-за нехватки света растения вытянутся и станут слабее, после чего наклонятся в сторону.

И последняя причина гибели рассады перца в списке — неправильная температура. По словам дачников, из-за холода и резких колебаний температуры в корневой системе растений затормаживаются процессы обмена веществ, в итоге они слабеют и увядают. Оптимальная температура для рассады перца составляет от +16 до +25 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда высаживают сладкий перец в открытый грунт. Чтобы получить хороший урожай, не забывайте об удобрениях.