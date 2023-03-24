Чотири причини, через які гине розсада перцю: не робіть так

Досвідчені дачники поділилися вдалими порадами щодо вирощування перців

Солодкий чи болгарський перець – обов’язкова культура будь-якому городі. Досвідчені дачники зазвичай вирощують розсаду в домашніх умовах. Щоб ваша робота не була марною, варто врахувати чотири нюанси.

Якщо розсада перцю загинула, на це є низка частих причин. Детальніше про це пише блог s.sad.ua в Instagram.

Чому гине розсада перцю? По-перше, причиною невдачі може стати посів у заражений ґрунт. Якщо земля, що використовується для розсади перців, взята з відкритого ґрунту, є ймовірність того, що вона заражена. У такому ґрунті живе багато мікроорганізмів, стверджують дачники. Звичайно, є й корисні речовини, але деякі можуть призвести до хвороб дорослих рослин, не кажучи про незміцнілі пагони. Проста порада від городників: щоб не заражати розсаду патогенними мікроорганізмами з відкритого ґрунту, ретельно обробляйте його перед посівом насіння, а краще купіть готовий субстрат у магазині.

Надлишок добрив – друга причина, через яку рослини можуть поникнути. Рекомендується підгодовувати розсаду двічі до висадки у відкритий ґрунт: незабаром після появи сходів та пікірування.

Занадто густі посадки, за словами досвідчених городників, теж є потенційною загрозою сходам. Ось їх рекомендації:

Найкраще спочатку висаджувати рослини в окремі ємності, щоб вони не заважали одна одній.

Якщо ж саджанцям доведеться сусідити, простежте, щоб посадки не були надто густими.

Рослини повинні мати достатньо місця для нормального розвитку кореневої системи. Так вони не "воюватимуть" між собою за територію і отримають із землі необхідні для нормального розвитку поживні речовини.

Загущати посадки не варто ще й тому, що саджанці, що розрослися, закриватимуть один одного листям від сонця. Через нестачу світла рослини витягнуться і стануть слабшими, після чого нахиляться убік.

І остання причина загибелі розсади перцю у списку – неправильна температура. За словами дачників, через холод і різкі коливання температури в кореневій системі рослин загальмовуються процеси обміну речовин, в результаті вони слабшають і в’януть. Оптимальна температура для розсади перцю становить від 16 до 25 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли висаджують солодкий перець у відкритий ґрунт. Щоб отримати гарний урожай, не забувайте про добрива.