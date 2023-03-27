Венедиктов день 27 марта: что запрещено делать в народный праздник, чтобы избежать нищеты

В это время ни в коем случае нельзя обижать животных

В этот понедельник христианами восточного обряда по церковному календарю на март-2023 почитается преподобный Венедикт Нурсийский. В народном календаре отмечается праздник "Венедиктов день", "Венедикт-Скотник".

27 марта наши предки особо почитали домашней скотине. Животных выводили во двор, очищали и защищали их от сглаза. Хозяева даже делали для своих любимчиков обереги. Запрещалось забивать скотину в этот день. В противном случае удача, как считали, надолго отворачивается от человека, который сделал больно животному.

Также в этот день запрещено думать о плохом. Более того, чем счастливее и радостнее проведешь 27 марта, тем лучше будет будущая жизнь.

Что нельзя делать 27 марта

Не закупать продукты. Считается, что пустой холодильник 27 марта – к голоду и нищете.

Надевать грязную одежду или спать на старом постельном белье — придут болячки.

Выходить на улицу с непокрытой головой — можно нажить врагов.

Совершать уходовые процедуры — можно лишится красоты, жизненных сил и энергии.

Ссориться и ругаться — будет затяжной конфликт.

Раньше мы рассказывали, високосный или нет 2023 год. А еще "Телеграф" сообщал, почему церкви в Украине готовятся перейти на новый календарь и что это меняет.