Венедиктів день 27 березня: що заборонено робити у народне свято, щоб уникнути злиднів

У цей час в жодному разі не можна ображати тварин

Цього понеділка християнами східного обряду за церковним календарем на березень-2023 вшановується преподобний Венедикт Нурсійський. У народному календарі відзначається свято "Венедиктів день", "Венедикт-Скотник".

27 березня наші предки особливо шанували домашню худобу. Тварин виводили у двір, очищали та захищали їх від пристріту. Господарі навіть робили для своїх улюбленців обереги. Заборонялося забивати худобу цього дня. В іншому випадку удача, як вважали, надовго відвертається від людини, яка зробила боляче тварині.

Також у цей день заборонено думати про погане. Більше того, чим щасливішим і радіснішим проведеш 27 березня, тим краще буде майбутнє життя.

Що не можна робити 27 березня

Не закуповувати продукти. Вважається, що порожній холодильник 27 березня – до голоду та злиднів.

Одягати брудний одяг чи спати на старій постільній білизні — прийдуть болячки.

Виходити на вулицю з непокритою головою — можна нажити ворогів.

Здійснювати доглядові процедури — можна позбутись краси, життєвих сил та енергії.

Сваритися і лаятися — буде затяжний конфлікт.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, чому церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що це змінює.