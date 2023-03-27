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Венедиктів день 27 березня: що заборонено робити у народне свято, щоб уникнути злиднів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У народі це свято називають Венедикт-Скотник
У народі це свято називають Венедикт-Скотник. Фото pixabay.com

У цей час в жодному разі не можна ображати тварин

Цього понеділка християнами східного обряду за церковним календарем на березень-2023 вшановується преподобний Венедикт Нурсійський. У народному календарі відзначається свято "Венедиктів день", "Венедикт-Скотник".

27 березня наші предки особливо шанували домашню худобу. Тварин виводили у двір, очищали та захищали їх від пристріту. Господарі навіть робили для своїх улюбленців обереги. Заборонялося забивати худобу цього дня. В іншому випадку удача, як вважали, надовго відвертається від людини, яка зробила боляче тварині.

Також у цей день заборонено думати про погане. Більше того, чим щасливішим і радіснішим проведеш 27 березня, тим краще буде майбутнє життя.

Що не можна робити 27 березня

  • Не закуповувати продукти. Вважається, що порожній холодильник 27 березня – до голоду та злиднів.
  • Одягати брудний одяг чи спати на старій постільній білизні — прийдуть болячки.
  • Виходити на вулицю з непокритою головою — можна нажити ворогів.
  • Здійснювати доглядові процедури — можна позбутись краси, життєвих сил та енергії.
  • Сваритися і лаятися — буде затяжний конфлікт.

Раніше ми розповідали, високосний чи ні 2023 рік. А ще "Телеграф" повідомляв, чому церкви в Україні готуються перейти на новий календар і що це змінює.

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