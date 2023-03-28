Праздник 28 марта: почему нельзя мыть голову в Александров день и другие запреты

С праздником связаны ряд запретов, нарушения которых несут за собой неприятности

В этот вторник православная церковь почитает память трех святых с именем Александр: священномученика Сидского (Памфилийского), пресвитера и двух среди восьми мучеников Кесарийских. В народе 28 марта прозвали Александровым днем. Также это тридцатый день Великого поста.

28 марта посвящали лесу и природе. Не зря этот праздник так же называли "Лесное ухоженье". Наши предки благодарили лес за дары, однако идти вглубь чащи не рекомендовалось — верили, что можно потревожить Лешего, что не сулило ничего хорошего.

Также в это время волки начинали свои "свадьбы", а люди пристегивали к одежде булавку, защищающую от кошмаров и завистников.

Что нельзя делать 28 марта, чтобы не навлечь на себя беду

Мыть голову — это приведет к разлуке с близкими.

Стричься — волосы будут расти медленно и станут слабыми.

Брать и давать деньги в долг — сулит ощутимые финансовые потери.

Ссориться и выяснять отношения — конфликт разрастется до крупного скандала.

Ранее мы рассказывали, когда в 2023 году будет Пасха. А еще — на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники.