Свято 28 березня: чому не можна мити голову в Олександрів день та інші заборони

Зі святом пов’язана низка заборон, порушення яких несуть за собою неприємності

Цього вівторка православна церква вшановує пам’ять трьох святих з ім’ям Олександр: священномученика Сідського (Памфілійського), пресвітера та двох серед восьми мучеників Кесарійських. У народі 28 березня прозвали Олександровим днем. Також це тридцятий день Великого посту.

28 березня присвячували лісу та природі. Не дарма це свято також називали "Лісовий догляд". Наші пращури дякували лісу за дари, проте йти вглиб хащі не рекомендувалося — вірили, що можна потурбувати Лісовика, що не обіцяло нічого доброго.

Також в цей час вовки починали свої "весілля", а люди пристібали до одягу шпильку, що захищає від кошмарів та заздрісників.

Що не можна робити 28 березня, щоб не накликати на себе лихо

Мити голову – це призведе до розлуки із близькими.

Стригтися — волосся буде рости повільно і стане слабким.

Брати і давати гроші в борг — обіцяє відчутні фінансові втрати.

Сваритися і з’ясовувати стосунки — конфлікт розростеться до великого скандалу.

Раніше ми розповідали, коли у 2023 році буде Великдень. А ще — на які дні у 2023 році припадатимуть головні християнські свята.