От ее красоты можно упасть в обморок: какая в жизни персидская шпионка Фирузе из "Великолепного века" (фото)

Девушка очень красивая и начинала карьеру как фотомодель

Популярный турецкий сериал "Великолепный век" показал миру немало талантливых актеров, которые после этого проекта сумели достичь новых вершин. Больше всего зрителям, конечно же, запомнились главные герои: Султан Сулейман, которого удачно отыграл Халит Эргенч, а также незабываемая рыжеволосая красавица Хюррем Султан и другие султанши из дворца Топкапы.

Не меньше восторженных взглядов приковала к телеэкранам и одна из наложниц Султана, которая с самого начала казалась какой-то подозрительной и долго не давала спокойно спать Хюррем — Фирузе Хатун. Искусная девушка, умевшая лечить телесные и душевные раны, оказалась персидской шпионкой. Однако это не отменяет того факта, что ее красотой восхищались чуть ли не все в гареме — как и красотой актрисы, исполнившей эту роль. "Телеграф" решил показать, как выглядит в жизни турецкая актриса и модель Джансу Дере и немного о ней рассказать.

Джансу Дере — та самая Фирузе Хатун

Джансу Дере в роли Фирузе и в жизни

На сегодня ей 42 года. Известна не только как актриса, но еще и как модель и первая турчанка, ставшая лицом марки L’Oreal Paris. В ее фильмографии около двух десятков проектов. Начинала карьеру как фотомодель, но впоследствии настолько удачно "засветились", что ее позвали в мини-сериал "Сумерки" (2003). Там девушка хорошо себя проявила и все убедились, что она не только очень красивая, но еще и талантлива. Впоследствии ей стали давать более важные роли, с которыми Дере успешно справлялась.

Фирузе Хатун и Султан Сулейман

Среди наиболее заметных ее работ, например:

2005 — мини-сериал "Осенний пожар"

2006-2008 — "Сила. Возвращение домой"

2007 — "Последний атаман: Яндим Али"

2009 — "Горькая любовь"

2009-2011 — "Эзель"

2012 — "Почерк"

2012 — "Великолепный век. Роксолана"

2016 — "Мама"

2018 — "Личность"

2020-2022 — "Неверный"

Будучи моделью, она прославилась как самая высокооплачиваемая фотомодель из Турции. Кстати, на тот момент при росте 180 см девушка весила всего 55 кг, так что от нее просто невозможно было отвести взгляд. Еще студенткой, учась в университете, Джансу приняла участие в конкурсе "Мисс Турция" и вошла в топ-3, заняв на конкурсе третье место.

Джансу Дере на конкурсе красоты "Мисс Турция" (крайняя справа)

Что касается личной жизни, то Джансу Дере до сих пор не замужем. Детей у нее тоже нет. В свободное время актриса обожает читать, слушать музыку и путешествовать. А еще она – настоящий обувной шопоголик и готова тратить на обувь просто сумасшедшие суммы.

Раньше мы показывали, как выглядит в жизни Сюмбюль-ага – главный евнух султанского гарема. Сейчас актера очень сложно узнать – он сменил имидж и пытается быть более брутальным.