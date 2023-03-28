Від її краси можна зомліти: яка у житті персидська шпигунка Фірузе з "Величного століття" (фото)

Дівчина дуже вродлива і починала кар'єру як фотомодель

Популярний турецький серіал "Величне століття" показав світу немало талановитих акторів, які після цього проєкту зуміли досягнути нових вершин. Найбільше глядачам, звісно ж, запам’яталися головні герої: Султан Сулейман, якого дуже вдало відіграв Халіт Ергенч, а також незабутня рудоволоса красуня Хюррем Султан та інші султанші з палацу у Топкапи.

Не менше захоплених поглядів прикувала до телеекранів і одна з наложниць Султана, яка від самого початку здавалася якоюсь підозрілою, і яка тривалий час не давала спокійно спати Хюррем — Фірузе Хатун. Вправна дівчина, яка вміла лікувати тілесні та душевні рани, виявилася персидською шпигункою. Однак це не скасовує того факту, що її красою захоплювалися чи не всі у гаремі — як і красою актриси, яка виконала цю роль. "Телеграф" вирішив показати, як виглядає у житті турецька акторка й модель Джансу Дере і трохи про неї розповісти.

Джансу Дере — та сама Фірузе Хатун

Джансу Дере у ролі Фірузе та в житті

На сьогодні їй 42 роки. Відома не тільки як актриса, а ще й як модель та перша туркеня, яка стала обличчям марки L'Oreal Paris. У її фільмографії — близько двох десятків проєктів. Починала кар’єру саме як фотомодель, але згодом настільки вдало "засвітилися", що її покликали у міні-серіал "Сутінки" (2003). Там дівчина гарно себе проявила і всі переконалися, що вона не тільки надзвичайно вродлива, а ще й талановита. Згодом їй почали давати важливіші ролі, з якими Дере успішно справлялася.

Фірузе Хатун та Султан Сулейман

Серед найбільш помітних її робіт, наприклад:

2005 — міні-серіал "Осіння пожежа"

2006-2008 — "Сила. Повернення додому"

2007 — "Останній отаман: Яндім Алі"

2009 — "Гірка любов"

2009-2011 — "Езель"

2012 — "Почерк"

2012 — "Величне століття. Роксолана"

2016 — "Мама"

2018 — "Особистість"

2020-2022 — "Невірний"

Будучи моделлю, вона прославилася як найбільш високооплачувана фотомодель із Туреччини. До речі, на той момент при зрості 180 см дівчина важила всього 55 кг, тож від неї просто неможливо було відвести погляд. Ще студенткою, навчаючись в університеті, Джансу взяла участь у конкурсі "Міс Туреччина" і увійшла до топ-3, зайнявши на конкурсі третє місце.

Джансу Дере на конкурсі краси "Міс Туреччина" (крайня праворуч)

Щодо особистого життя, то Джансу Дере досі незаміжня. Дітей у неї також немає. У вільний час актриса обожнює читати, слухати музику й подорожувати. А ще вона — справжній взуттєвий шопоголік і готова витрачати на взуття просто шалені суми.

Раніше ми показували, як виглядає в житті Сюмбюль-ага — головний євнух султанського гарему. Зараз актора дуже складно впізнати — він змінив імідж і намагається бути більш брутальним.