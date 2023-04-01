Народный праздник 1 апреля: что нельзя делать на Дарью Грязную, чтобы не остаться в девках

В первый день апреля верили, что злых людей святая Дарья забрасывает грязью

В эту субботу, 1 апреля, православная церковь чтит память христианских святых мучеников Дарии и ее мужа Хрисанфа. В народе праздник получил название "Грязная Дарья", поскольку обычно в это время тающий снег под лучами весеннего солнца превращался в грязное месиво, дороги становились непроходимы для людей, животных и транспорта. Также это 34-й день Великого поста.

Наши предки считали, что в этот день святая Дарья забрасывает грязью только злых личностей, чтобы предостеречь людей от общения с ними.

1 апреля гадали и устраивали много розыгрышей — не зря в этот день отмечается День смеха. Верили также, что 1 апреля просыпается домовой. Его пытались задобрить хлебом, молоком, кашей.

Что нельзя делать 1 апреля, чтобы не лишиться удачи

Унывать и бездельничать — так можно навести на себя порчу.

Девушкам оборачиваться, если кто-то, особенно другая девушка, позовет их по имени – долго не выйдут замуж.

Угощать кого-либо хлебом и мучными изделиями – можно навлечь голод на всю семью.

Плакать, обижаться на шутки — будут литься горькие слезы, а удача отвернется.

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