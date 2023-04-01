Народне свято 1 квітня: що не можна робити на Дарину Брудну, щоб не залишитись у дівках

Першого дня квітня вірили, що злих людей свята Дарія закидає брудом

Цієї суботи, 1 квітня, православна церква вшановує пам’ять християнських святих мучеників Дарії та її чоловіка Хрісанфа. У народі свято отримало назву "Брудна Дарина", оскільки зазвичай в цей час сніг, що тане під променями весняного сонця, перетворювався на брудне місиво, дороги ставали непрохідними для людей, тварин і транспорту. Також це 34-й день Великого посту.

Наші пращури вважали, що в цей день свята Дарія закидає брудом тільки злих особистостей, щоб застерегти людей від спілкування з ними.

1 квітня ворожили та влаштовували багато розіграшів – не дарма цього дня відзначається День сміху. Вірили також, що 1 квітня прокидається домовий. Його намагалися задобрити хлібом, молоком, кашею.

Що не можна робити 1 квітня, щоб не втратити удачу

Сумувати і ледарювати — так можна навести на себе пристріт.

Дівчатам обертатися, якщо хтось, особливо інша дівчина, покличе їх на ім’я – довго не вийдуть заміж.

Пригощати когось хлібом та борошняними виробами – можна накликати голод на всю родину.

Плакати, ображатися на жарти — литимуться гіркі сльози, а удача відвернеться.

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