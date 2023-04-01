Модное серое пальто 2023: какую модель выбрать, чтобы быть в тренде (фото)

Выбрать на этот раз точно есть из чего

В этом году среди модной верхней одежды будут бомберы, кожаные и укороченные тренчи, куртки-косухи, а также пальто разной длины. Часто будут встречаться на улицах в 2023 году и уже давно ставшие классикой серые пальто.

Такой предмет гардероба подходит под любой стиль и отлично сочетается с любым низом. Однако какие именно фасоны серого пальто будут в трендах в ближайшее время, рассказывает joy-pup. Предлагаем 5 топовых вариантов.

Оверсайз

Чрезвычайно практичная модель. Будет прекрасно смотреться такое серое пальто и с леггинсами, и с джинсами, и с вязаными платьями и юбками. Словом, подходит практически ко всему.

Пальто-халат

Этот вариант наиболее выигрышно будет смотреться с вещами в классическом или спортивном стиле. На холодную погоду удачным вариантом будут вещи с капюшоном.

Длинное

Один из лучших вариантов на каждый день. С таким пальто вы будете чувствовать себя уверенно, сочетая его как с платьями и юбками, так и с брюками. Единственное – носить его лучше с обувью на каблуке – так ваш образ всегда будет идеальным.

Короткое

Такая модель очень напоминает обычную куртку. Она хорошо сочетается с базовыми вещами и славится своей практичностью. То есть — это еще один удачный вариант на каждый день.

С капюшоном

Особенно обрадуются этому варианту трендового серого пальто те, кто не любит носить шапку. Такая вещь может быть как в классическом, так и в спортивном стиле — выбор за вами.

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