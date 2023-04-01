Модне сіре пальто 2023: яку модель вибрати, щоб бути в тренді (фото)

Вибрати цього разу точно є з чого

Цьогоріч серед наймоднішого верхнього одягу будуть бомбери, шкіряні та вкорочені тренчі, куртки-косухи, а також пальта різної довжини. Часто зустрічатимуться на вулицях у 2023 році і сірі пальта, які вже давно стали класикою.

Такий предмет гардероба підходить під будь-який стиль і чудово поєднується з будь-яким низом. Проте, які саме фасони сірого пальта будуть у трендах, розповідає joy-pup. Пропонуємо 5 топових варіантів.

Оверсайз

Надзвичайно практична модель. Матиме прекрасний вигляд таке сіре пальто і з легінсами, і з джинсами, і з в’язаними сукнями та спідницями. Словом, годиться практично для всього.

Пальто-халат

Цей варіант найбільш виграшно виглядатиме із речами у класичному або ж спортивному стилі. На холодну погоду вдалим варіантом будуть речі із каптуром.

Довге

Один із найкращих варіантів на щодень. Із таким пальтом ви будете почуватися впевнено, поєднуючи його як з сукнями та спідницями, так і зі штанами. Єдине — носити його краще з взуттям на підборах — так ваш образ завжди буде ідеальним.

Коротке

Така модель дуже нагадує звичайну куртку. Вона добре поєднується з базовими речами і славиться своєю практичністю. Тобто, це ще один вдалий варіант на кожен день.

З капюшоном

Особливо зрадіють цьому варіанту трендового сірого пальто ті, хто не любить носити шапку. Така річ може бути як в класичному, так і в спортивному стилі — вибір за вами.

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