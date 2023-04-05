Никонов день 5 апреля: какой запрет нельзя нарушать, чтобы не отпугнуть удачу

В этот день нашими предками особо ценилась мята

По церковному календарю 5 апреля православная церковь почитает игумена Киево-Печерской лавры, преподобного Никона Печерского, которому молятся и служат молебны. В народном календаре в этот день отмечен праздник "Никонов день".

5 апреля наши предки проводили большую уборку в доме: белили печи, вытряхивали постели, выносили мусор — верили, что вместе с мусором из дома уйдет весь негатив. Считается, что в этот день в доме не должно быть беспорядка, в противном случае в деньгах и в работе начнутся неурядицы.

Также в этот праздник особо ценилась мята, которую наделяли волшебными свойствами. Мяту использовали при заваривании чая, приготовлении кваса, добавляли ее в выпечку. Согласно народной примете, если в этот день выпить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение целого года.

Что нельзя делать 5 апреля

Ссориться и ругаться — души умерших будут грустить.

Лениться и допускать беспорядок — надолго уйдет удача.

Начинать серьезные дела — успеха не будет.

Убивать птиц, резать кур и гусей — будет большое несчастье.

Употреблять в пищу продукты животного происхождения из-за строгого Великого поста.

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