Ніконов день 5 квітня: яку заборону не можна порушувати, щоб не відлякати удачу

Цього дня нашими предками особливо цінувалася м'ята

За церковним календарем 5 квітня православна церква вшановує ігумена Києво-Печерської лаври, преподобного Никона Печерського, якому моляться і служать молебні. У народному календарі цього дня відзначається свято "Ніконов день".

5 квітня наші пращури проводили велике прибирання в оселі: білили печі, витрушували ліжка, виносили сміття — вірили, що разом зі сміттям з дому піде геть весь негатив. Вважається, що в цей день в оселі не повинно бути безладу, інакше в грошах і в роботі почнуться негаразди.

Також у це свято особливо цінувалась м’ята, яку наділяли чарівними властивостями. М’яту використовували при заварюванні чаю, приготуванні квасу, додавали у випічку. Згідно з народною прикметою, якщо у цей день випити м'ятний чай, то вся родина буде здоровою протягом цілого року.

Що не можна робити 5 квітня

Сваритись і лаятися — душі померлих сумуватимуть.

Лінуватися і допускати безладдя — надовго покине удача.

Починати серйозні справи – успіху не буде.

Вбивати птахів, різати курей і гусей — буде велике нещастя.

Вживати в їжу продукти тваринного походження через суворий Великий піст.

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