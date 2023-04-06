У кого День ангела 6 апреля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 6 апреля, отмечается Международный день спорта на благо развития и мира, еврейский праздник Песах, День пасты карбонара, Международный день асексуальности, День разноцветных ленточек. Кроме того, свои Дни ангела в этот день также празднуют носители семи имен.

Мужские именины 6 апреля

Владимир, — популярное двухосновное славянское имя, что дословно значит "тот, что владеет миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель" (или "владей и слався").

Захар, — это имя имеет древнегреческое происхождение и значит "тот, кто помнит Бога" или "Божья память".

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "тот, что следует за кем-то".

Женские именины 6 апреля не отмечаются.

Как известно, в разные дни года церковь почитает память разных святых и мучеников, которые отдали свою жизнь за веру. В те же самые дни отмечают свои именины люди, которые носят те же имена, что и святые, и при этом родились незадолго до дня их памяти. Принято считать, что святые наблюдают за своими тезками с небес и оберегают их от неприятностей в течение жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие традиции и запреты связаны с празднованием большого христианского праздника Благовещения 7 апреля.