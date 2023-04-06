У кого День ангела 6 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 6 квітня, відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, єврейське свято Песах, День пасти карбонари, Міжнародний день асексуальності, День різнокольорових стрічок. Окрім того, свої Дні ангела цього дня також святкують носії семи імен.

Чоловічі іменини 6 квітня

Володимир, — популярне двоосновне слов’янське ім’я, що буквально означає "той, що володіє світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар" (або "володарюй і слався").

Захар, — це ім’я має давньогрецьке походження і означає "той, хто пам’ятає Бога" або "Божа пам’ять".

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось".

Жіночі іменини 6 квітня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні року церква вшановує пам’ять різних святих і мучеників, які віддали своє життя за віру. В ті ж дні відзначають свої іменини люди, які носять ті ж імена, що і святі, і при цьому народилися незадовго до дня їх пам’яті. Вважається, що святі спостерігають за своїми тезками з небес і оберігають їх від неприємностей протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які традиції та заборони пов’язані зі святкуванням великого християнського свята Благовіщення 7 квітня.