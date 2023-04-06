Помидоры будут расти "как на дрожжах" после этой подкормки: хороший урожай вам обеспечен

Такое натуральное удобрение подойдет и для других овощей.

Какой дачник не мечтает, чтобы его овощи росли быстро и в большом количестве — и это вполне возможно. Не поверите, но для того, чтобы, к примеру помидоры, росли "как на дрожжах" вам понадобятся… дрожжи.

Как отмечает портал prostoway, приготовить "волшебную" дрожжевую подкормку очень просто — и для этого вам понадобится несколько натуральных ингредиентов. Ничего сверхъестественного: дрожжи, сахар, вода, хлеб и картошка.

Как удобрить помидоры дрожжами

В трехлитровой банке смешайте пакет сухих дрожжей, 2 ​​столовых ложки сахара и залейте все это водой. Оставьте раствор настаиваться до образования обильной пены. После этого возьмите ведро на 10 литров, положите в него 500 г хлебных сухарей и 1 кг сухой картофельной шелухи. Наполните ведро водой наполовину.

Затем вылейте в ведро дрожжевой раствор из банки, накройте все и оставьте на 7 дней настаиваться в темное место. Спустя неделю, разведите получившийся раствор водой в соотношении 1:10 и поливайте помидоры.

Отметим, что также такое натуральное удобрение подойдет и для других овощей.

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