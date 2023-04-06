Помідори ростимуть "як на дріжджах" після цього підживлення: хороший урожай вам забезпечений

Таке натуральне добриво підійде й для інших овочів.

Який дачник не мріє, щоби його овочі росли швидко і у великій кількості — і це цілком можливо. Не повірите, але для того, щоб, наприклад помідори, росли "як на дріжджах" вам знадобляться…дріжджі.

Як зазначає портал prostoway, приготувати "чарівне" дріжджове підживлення дуже просто — і для цього вам знадобиться кілька натуральних інгредієнтів. Нічого надприродного: дріжджі, цукор, вода, хліб та картопля.

Як удобрити помідори дріжджами

У трилітровій банці змішайте пакет сухих дріжджів, 2 столові ложки цукру і залийте все це водою. Залишіть розчин настоюватися до утворення рясної піни. Після цього візьміть відро на 10 літрів, покладіть в нього 500 г хлібних сухарів і 1 кг сухого картопляного лушпиння. Наповніть цебро водою наполовину.

Потім вилийте у відро дріжджовий розчин з|із| банки, накрийте все і залиште на 7 днів настоюватися в темне місце. Через тиждень, розведіть розчин, що вийшов водою у співвідношенні 1:10 і поливайте помідори.

Також таке натуральне добриво підійде і для інших овочів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що розсаду можна удобрювати підживленням із бананової шкірки. А ще ми писали, яка спеція відмінно підходить як добрива для молодих рослин.