Благовещение 7 апреля: что нельзя делать в этот праздник, чтобы не навлечь беду
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В этот святой праздник церковь разрешает ослабление правил Великого поста
В эту пятницу православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы, посвященный большому событию в жизни Девы Марии. Считается, что именно в этот день перед ней предстал архангел Гавриил и возвестил, что она родит сына Божьего Иисуса Христа.
Благовещение, которое буквально означает благую весть, — один из неподвижных церковных праздников, поэтому ежегодно отмечается 7 апреля христианами восточного обряда. В этот светлый праздник существуют определенные правила и запреты, которые следует соблюдать.
Поскольку сейчас идет строгий и самый продолжительный из всех Великий пост, который всегда завершается за день до Пасхи (в 2023 году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 16 апреля), в этот день не разрешается употреблять мясные, молочные продукты, яйца и алкоголь, но в честь праздника разрешается рыба, морепродукты и немного вина.
Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля
- Шить, вязать и вышивать — можно запутать судьбу.
- Заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе на огороде, и любой домашней работой — это грех.
- Одалживать деньги — можно лишиться спокойствия и благополучия.
- Вступать в брак и венчаться.
- Злословить, конфликтовать и ругаться — можно навлечь беду.
- Стричься и заплетать косы — сулит потерю волос или негативные перемены в жизни.
- Надевать новые вещи — обновка быстро испортится.
- Путешествовать, отправляться в далекие поездки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается православная и католическая Пасха в 2023 году. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.