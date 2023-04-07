Благовещение 7 апреля: что нельзя делать в этот праздник, чтобы не навлечь беду

В этот святой праздник церковь разрешает ослабление правил Великого поста

В эту пятницу православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы, посвященный большому событию в жизни Девы Марии. Считается, что именно в этот день перед ней предстал архангел Гавриил и возвестил, что она родит сына Божьего Иисуса Христа.

Благовещение, которое буквально означает благую весть, — один из неподвижных церковных праздников, поэтому ежегодно отмечается 7 апреля христианами восточного обряда. В этот светлый праздник существуют определенные правила и запреты, которые следует соблюдать.

Поскольку сейчас идет строгий и самый продолжительный из всех Великий пост, который всегда завершается за день до Пасхи (в 2023 году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 16 апреля), в этот день не разрешается употреблять мясные, молочные продукты, яйца и алкоголь, но в честь праздника разрешается рыба, морепродукты и немного вина.

Что нельзя делать на Благовещение 7 апреля

Шить, вязать и вышивать — можно запутать судьбу.

Заниматься тяжелым физическим трудом, в том числе на огороде, и любой домашней работой — это грех.

Одалживать деньги — можно лишиться спокойствия и благополучия.

Вступать в брак и венчаться.

Злословить, конфликтовать и ругаться — можно навлечь беду.

Стричься и заплетать косы — сулит потерю волос или негативные перемены в жизни.

Надевать новые вещи — обновка быстро испортится.

Путешествовать, отправляться в далекие поездки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда отмечается православная и католическая Пасха в 2023 году. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования.