Благовіщення 7 квітня: що не можна робити у це свято, щоб не накликати лиха
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У це святе свято церква дозволяє ослаблення правил Великого посту
Цієї п’ятниці православна церква відзначає велике дванадесяте свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, присвячене великій події в житті Діви Марії. Вважається, що саме цього дня перед нею постав архангел Гавриїл і сповістив, що вона народить сина Божого Ісуса Христа.
Благовіщення, яке буквально означає добру звістку, — одне з нерухомих церковних свят, тому щороку відзначається 7 квітня християнами східного обряду. У це світле свято існують певні правила та заборони, яких слід дотримуватися.
Оскільки зараз йде суворий і найтриваліший з усіх Великий піст, який завжди завершується за день до Великодня (2023 року Світле Христове Воскресіння випадає на 16 квітня), в цей день не дозволяється вживати м’ясні, молочні продукти, яйця та алкоголь, але на честь свята дозволяється риба, морепродукти та трохи вина.
Що не можна робити на Благовіщення 7 квітня
- Шити, в’язати та вишивати – можна заплутати долю.
- Займатися важкою фізичною працею, у тому числі на городі, і будь-якою домашньою роботою – це гріх.
- Позичати гроші — можна втратити спокій та благополуччя.
- Одружуватися і вінчатися.
- Злословити, конфліктувати і лаятися — можна накликати лихо.
- Стригтися і заплітати коси — обіцяє втрату волосся або негативні зміни в житті.
- Одягати нові речі – обновка швидко зіпсується.
- Подорожувати, вирушати у далекі поїздки.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається православний та католицький Великдень у 2023 році. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.