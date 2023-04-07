Благовіщення 7 квітня: що не можна робити у це свято, щоб не накликати лиха

У це святе свято церква дозволяє ослаблення правил Великого посту

Цієї п’ятниці православна церква відзначає велике дванадесяте свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці, присвячене великій події в житті Діви Марії. Вважається, що саме цього дня перед нею постав архангел Гавриїл і сповістив, що вона народить сина Божого Ісуса Христа.

Благовіщення, яке буквально означає добру звістку, — одне з нерухомих церковних свят, тому щороку відзначається 7 квітня християнами східного обряду. У це світле свято існують певні правила та заборони, яких слід дотримуватися.

Оскільки зараз йде суворий і найтриваліший з усіх Великий піст, який завжди завершується за день до Великодня (2023 року Світле Христове Воскресіння випадає на 16 квітня), в цей день не дозволяється вживати м’ясні, молочні продукти, яйця та алкоголь, але на честь свята дозволяється риба, морепродукти та трохи вина.

Що не можна робити на Благовіщення 7 квітня

Шити, в’язати та вишивати – можна заплутати долю.

Займатися важкою фізичною працею, у тому числі на городі, і будь-якою домашньою роботою – це гріх.

Позичати гроші — можна втратити спокій та благополуччя.

Одружуватися і вінчатися.

Злословити, конфліктувати і лаятися — можна накликати лихо.

Стригтися і заплітати коси — обіцяє втрату волосся або негативні зміни в житті.

Одягати нові речі – обновка швидко зіпсується.

Подорожувати, вирушати у далекі поїздки.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається православний та католицький Великдень у 2023 році. Здавна у різних гілок християнства відрізняються дати святкування.