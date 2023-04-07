Страстная пятница 2023: молитва для прощения всех грехов, которую обязательно читают в этот день

Главные молитвы, которые верующие читают в этот особый день Страстной недели

За два дня до светлого Воскресения Христова христиане отмечают Страстную пятницу. Это очень важный день так называемой Великой или Страстной недели, когда действуют особо жесткие запреты, которые касаются различных сфер нашей жизни. В этот день запрещается, в частности, петь и веселиться, употреблять алкоголь, мясные и другие жирные блюда, заниматься тяжелой работой.

В 2023 году у католиков (западный обряд) Страстная пятница приходится на 7 апреля, а у православных (восточный обряд) – на 14 апреля. В этот день принято молиться и искренне покаяться в своих грехах, прося у Господа прощения за все причиненное зло и вред другим людям. Особенно сильной в этот день считается молитва "О прощении всех грехов". Ее текстом делимся далее.

Главные молитвы на Страстную пятницу 2023 года

Молитва о прощении всех грехов

Господи Всевышний, услышь меня, раба Божьего (имя), прости мне грехи мои, ибо я искренне в них каюсь. Позволь мне трудиться усердно и вести праведную жизнь, в соответствии с заповедями Твоими. Даруй мне возможность возносить Тебе молитвы, быть добрым — словом и делом — по отношению к другим. Научи меня, как удержаться от бесовских искушений, чтобы ничего плохого не делать и никому не навредить. Прошу у тебя прощения и совета. Аминь.

Молитва сожаления о грехах

Обращаюсь к Тебе, мой Бог, мой Отец, я — раб Божий (имя) — с просьбой о прощении всех моих грехов. Я очень сожалею, что в определенные жизненные моменты я отвернулся от Тебя, но помню, что в такое трудное время я все равно чувствовал Твою поддержку. Стремлюсь к пониманию и показываю свою любовь в молитве этой искренней, что из глубины души исходит. Прошу Тебя, Господи, ради своего Сына Иисуса Христа, который умер и воскрес ради счастливой жизни всех людей, прости мне все мои грехи, известные и неизвестные мне, совершенные в минуты отчаяния или по неразумию моему. Отец Всевышний, знаю я, что грехопадениями своими я нанес оскорбления всем Высшим силам, а также оскорбил многих благоверных людей на Земле. Прими в эту минуту мои искренние обещания, что я буду вести праведный образ жизни и проявлять свою любовь к ближним. Я прошу помощи и поддержки Святого Духа, чтобы он указывал мне правильный жизненный путь служения другим людям. Аминь.

Молитва, которую читают на Страстную пятницу

Иисус Христос, Агнец Божий! Ты умер за всех грешников и за меня. Я пришел ныне к Твоему святому кресту, чтобы в смирении и послушании засвидетельствовать, что Ты взял на Себя все мои проступки и понес за них наказание, что Твоими ранами я исцелен и спасен от гибели. Спаситель мой, ради меня Ты претерпел издевательства, насмешки и страдания, а также несправедливый суд. Твои руки и ноги были пробиты гвоздями за мои грехи, Твой бок прокололи за мои проступки! За меня наложили на Твою святую голову терновый венец. Я обращаю свои глаза к Твоему кресту и вижу, какую большую цену заплачено за мою жизнь и спасение. Агнец Божий, Ты принес Себя в жертву за меня и за всех людей, чтобы примирить нас с небесным Отцом и сделать Божьими детьми. Твой крест стал для нас средоточием прощения, надежды и утешения. Поэтому вместе с Твоими апостолами и всеми святыми я признаю: "Я живу верой в Сына Божьего, Который возлюбил меня и отдал за Меня самого Себя в жертву на кресте, чтобы веруя в Него, я не погиб, но имел жизнь вечную".

Напомним, что в это воскресенье, 9 апреля, православные будут отмечать Вербное воскресенье. В этот день также нужно искренне молиться. Особенно важно попросить Божьей благодати для своих детей и помолиться за мир в Украине.