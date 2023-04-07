Страсна п’ятниця 2023: молитва для прощення усіх гріхів, яку обов’язково читають в цей день

Головні молитви, які віряни читають у цей особливий день Страсного тижня

За два дні до світлого Воскресіння Христового християни відзначають Страсну п’ятницю. Це дуже важливий день так званого Великого або ж Страсного тижня, коли діють особливо жорсткі заборони, які стосуються різних сфер нашого життя. Цього дня забороняється, зокрема, співати і веселитися, вживати алкоголь, м’ясні та інші жирні страви, займатися тяжкою роботою тощо.

У 2023 році у католиків (західний обряд) Страсна п’ятниця припадає на 7 квітня, а в православних (східний обряд) — на 14 квітня. У цей день заведено молитися і від щирого серця покаятися у своїх гріхах, просячи у Господа прощення за все заподіяне зло та шкоду іншим людям. Особливо сильною у цей день вважається молитва "Про прощення усіх гріхів". Її текстом ділимося далі.

Головні молитви на Страсну п’ятницю 2023

Молитва про прощення всіх гріхів

Господи Всевишній, почуй мене, раба Божого (ім'я), прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. Дозволь мені працювати старанно і вести праведне життя, відповідно до заповідей Твоїх. Даруй мені можливість возносити Тобі молитви, бути добрим — словом і справою — щодо інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити і нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і поради. Амінь.

Молитва жалю про гріхи

Звертаюся до Тебе, мій Бог, мій Батько, я — раб Божий (ім'я) — з проханням про прощення всіх моїх гріхів. Я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернувся від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчував Твою підтримку. Прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, що з глибини душі виходить. Прошу Тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя всіх людей, прости мені всі мої гріхи, відомі і невідомі мені, вчинені у хвилини розпачу або по нерозумності моїй. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдав образи всім Вищим силам, а також образив багато благовірних людей на Землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа, щоб він вказував мені правильний життєвий шлях служіння іншим людям. Амінь.

Молитва, яку читають на Страсну п’ятницю

Ісусе Христе, Агнцю Божий! Ти помер за всіх грішників і за мене. Я прийшов нині до Твого святого хреста, щоб в покорі і послуху засвідчити, що Ти взяв на Себе всі мої провини і поніс за них кару, що Твоїми ранами мене зцілено і врятовано від загибелі. Спасителю мій, заради мене Ти зазнав знущань, глузування і страждання, а також несправедливого суду. Твої руки і ноги були пробиті цвяхами за мої гріхи, Твій бік прокололи за мої провини! За мене наклали на Твою святу голову терновий вінець. Я звертаю свої очі до Твого хреста і бачу, яку велику ціну заплачено за моє життя і спасіння. Агнцю Божий, Ти приніс Себе в жертву за мене і за всіх людей, щоб примирити нас з небесним Отцем і зробити Божими дітьми. Твій хрест став для нас осердям прощення, надії і втіхи. Тому разом з Твоїми апостолами і усіма святими я визнаю: "Я живу вірою в Божого Сина, який мене полюбив і віддав за Мене самого Себе в жертву на хресті, щоби віруючи в Нього, я не загинув, але мав життя вічне".

Нагадаємо, що цієї неділі, 9 квітня, православні відзначатимуть Вербну неділю. В цей день також потрібно щиросердечно молитися. Особливо важливо попросити Божої благодаті для своїх дітей та помолитися за мир в Україні.