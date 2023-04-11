Сбежавший из россии внук Пугачевой получил американское гражданство

31-летний Никита Пресняков сбежал от мобилизации за океан

Российский певец и актер Никита Пресняков последовал примеру своей звездной бабушки Аллы Пугачевой, которая сбежала из россии в Израиль. 31-летнему музыканту удалось избежать мобилизации в своей стране-агрессорше, развязавшей войну в мирной Украине, улететь в США и получить там гражданство.

Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что Пресняков несколько месяцев назад сбежал из рф через Прибалтику.

"Он пешком перешел границу с Эстонией на третий день частичной мобилизации и уже оттуда рванул за океан. Тогда ходили слухи, что у сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова есть гражданство одной из европейских стран", — сообщают СМИ.

Также известно, что у Никиты Преснякова в США есть собственная квартира, которая была ему подарена Примадонной. Добавим, что музыкант активный в социальных сетях.

Так, в Инстаграме Пресняков публикует фото и видео со своими выступлениями, совместные кадры с женой-моделью Аленой Красновой. Последний пост на момент публикации этого материала датирован 30 марта. Фото, на котором позируют Никита и Алена, было сделано в Santa Anita Race Track — ипподром, на котором выступают чистокровные лошади, и который находится в Аркадии, штат Калифорния.

Напомним, что Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в 2021 году у 31-летнего певца нашли полипы в желчном пузыре, из-за чего мужчине приходится соблюдать специальную диету.