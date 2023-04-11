Внук Пугачової, який втік з росії, отримав американське громадянство

31-річний Микита Пресняков втік від мобілізації за океан

Російський співак і актор Микита Пресняков наслідував приклад своєї зіркової бабусі Алли Пугачової, яка втекла з росії до Ізраїлю. 31-річному музикантові вдалося уникнути мобілізації у своїй країні-агресорці, яка розв’язала війну в мирній Україні, полетіти до США та отримати там громадянство.

Про це повідомляють РосЗМІ. Зазначається, що Пресняков кілька місяців тому втік із рф через Прибалтику.

"Він пішки перейшов кордон з Естонією на третій день часткової мобілізації і вже звідти рвонув за океан. Тоді ходили чутки, що у сина Крістіни Орбакайте та Володимира Преснякова є громадянство однієї з європейських країн", — повідомляють ЗМІ.

Також відомо, що у Микити Преснякова в США є власна квартира, яку йому подарувала Примадонна. Додамо, що музикант активний у соціальних мережах.

Так, в Інстаграмі Пресняков публікує фото та відео зі своїми виступами, спільні кадри із дружиною-моделлю Альоною Красновою. Останній пост на момент публікації цього матеріалу датований 30 березня. Фото, на якому позують Микита та Альона, було зроблено у Santa Anita Race Track — іподром, на якому виступають чистокровні коні, і який знаходиться в Аркадії, штат Каліфорнія.

Нагадаємо, що Микита Пресняков – син Крістіни Орбакайте та Володимира Преснякова. Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2021 році у 31-річного співака знайшли поліпи в жовчному міхурі, через що чоловікові доводиться дотримуватися спеціальної дієти.