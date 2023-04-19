Укр

Как изменились главные герои сериала "Альф": некоторых уже нет с нами (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Культовый сериал «Альф»
Культовый сериал «Альф»

Несмотря на успех телесериала, карьера многих персонажей не сложилась

Американский комедийный сериал "Альф" Пола Фаско (именно его голосом говорил главный герой) стал хитом 90-х и начало 2000-х далеко за пределами США. Первая серия вышла на экраны 37 лет назад. За четыре сезона главные герои картины – семья Таннеров – полюбились миллионам.

"Телеграф" рассказывает, как изменились за это время актеры сериала "Альф". К сожалению, некоторых из исполнителей уже нет с нами.

Оригинальное название телесериала ALF расшифровывается на английском как Alien Life Form — внеземная форма жизни. 229-летний Гордон Шамуэй уцелел после взрыва своей планеты Мелмак, а затем на космическом корабле врезался в поместье обычной американской семьи Таннеров. Вокруг его приключений на Земле и строится сюжет шоу. Для Таннеров Альф становится еще одним членом семьи.

Как изменились актеры сериала "Альф": фото тогда и сейчас

Макс Райт — Вилли Таннер

К сожалению, исполнителя роли отца семейства, приютившего Альфа, не стало несколько лет назад. Актер скончался 26 июня 2019 года, когда ему было 75 лет. Макс Райт много лет болел (его диагноз – лимфома), но успел прожить яркую жизнь (хоть и не без проблем с алкоголем и наркотиками), дважды стать отцом.

Макс Райт в сериале Альф и старости
Макса Райта уже нет в живых

Энн Шедин — Кейт Таннер (74 года)

Роль в "Альфе" — самая известная в карьере актрисы. Она продолжала сниматься и после этого проекта, но не в самых популярных картинах. Более сорока лет в браке, есть дочь. От съемок отошла, но иногда преподает актёрское мастерство студентам. Также занимается благотворительностью, одно из направлений – малоимущие семьи.

Энн Шедин раньше и сейчас
"Альф" принес актрисе настоящий успех

Андреа Элсон — Линн Таннер (54 года)

Чудесно справилась с ролью Линн. После "Альфа" участвовала в съемках, хоть и новые работы скорее назовешь малоизвестными. Во время работы над проектом познакомилась сбудущим мужем: он приносил актрисе сценарии. В 1997 году у пары родилась дочь. Вскоре после этого Элсон завершила актерскую карьеру и стала инструктором по йоге. Отметим, что экс-актриса не активна в соцсетях, поэтому свежих снимков звезды "Альфа" в сети практически нет.

Андреа Элсон раньше и сейчас
С актерством "Линн" завязала

Бенджи Грегори — Брайан Таннер (44 года)

Еще один герой сериала, оставивший путь актера в пользу другой профессии. В 2003 году поступил на службу в ВМС США, после которой женился.

Бенджи Грегори раньше и сейчас
Не вышло актера и из "Брайана"

Энн Мира — бабушка Дороти

Мало кто знает, что актриса является мамой Бена и Эми Стиллеров. Первый – известный американский актер, звезда фильмов "Образцовый самец" и "Ночь в музее". К сожалению, Энн Мира умерла на 86 году жизни в 2015-ом. На счету актрисы десятки фильмов и несколько престижных в киноискусстве номинаций.

Энн Мира в сериале Альф и старости
Актрисы не стало восемь лет назад

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась жизнь звезды сериала "Комиссар Рекс". Актера Тобиаса Моретти сейчас невозможно узнать.

Теги:
#Сериал #Альф