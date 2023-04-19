Как изменились главные герои сериала "Альф": некоторых уже нет с нами (фото)

Несмотря на успех телесериала, карьера многих персонажей не сложилась

Американский комедийный сериал "Альф" Пола Фаско (именно его голосом говорил главный герой) стал хитом 90-х и начало 2000-х далеко за пределами США. Первая серия вышла на экраны 37 лет назад. За четыре сезона главные герои картины – семья Таннеров – полюбились миллионам.

"Телеграф" рассказывает, как изменились за это время актеры сериала "Альф". К сожалению, некоторых из исполнителей уже нет с нами.

Оригинальное название телесериала ALF расшифровывается на английском как Alien Life Form — внеземная форма жизни. 229-летний Гордон Шамуэй уцелел после взрыва своей планеты Мелмак, а затем на космическом корабле врезался в поместье обычной американской семьи Таннеров. Вокруг его приключений на Земле и строится сюжет шоу. Для Таннеров Альф становится еще одним членом семьи.

Как изменились актеры сериала "Альф": фото тогда и сейчас

Макс Райт — Вилли Таннер

К сожалению, исполнителя роли отца семейства, приютившего Альфа, не стало несколько лет назад. Актер скончался 26 июня 2019 года, когда ему было 75 лет. Макс Райт много лет болел (его диагноз – лимфома), но успел прожить яркую жизнь (хоть и не без проблем с алкоголем и наркотиками), дважды стать отцом.

Макса Райта уже нет в живых

Энн Шедин — Кейт Таннер (74 года)

Роль в "Альфе" — самая известная в карьере актрисы. Она продолжала сниматься и после этого проекта, но не в самых популярных картинах. Более сорока лет в браке, есть дочь. От съемок отошла, но иногда преподает актёрское мастерство студентам. Также занимается благотворительностью, одно из направлений – малоимущие семьи.

"Альф" принес актрисе настоящий успех

Андреа Элсон — Линн Таннер (54 года)

Чудесно справилась с ролью Линн. После "Альфа" участвовала в съемках, хоть и новые работы скорее назовешь малоизвестными. Во время работы над проектом познакомилась сбудущим мужем: он приносил актрисе сценарии. В 1997 году у пары родилась дочь. Вскоре после этого Элсон завершила актерскую карьеру и стала инструктором по йоге. Отметим, что экс-актриса не активна в соцсетях, поэтому свежих снимков звезды "Альфа" в сети практически нет.

С актерством "Линн" завязала

Бенджи Грегори — Брайан Таннер (44 года)

Еще один герой сериала, оставивший путь актера в пользу другой профессии. В 2003 году поступил на службу в ВМС США, после которой женился.

Не вышло актера и из "Брайана"

Энн Мира — бабушка Дороти

Мало кто знает, что актриса является мамой Бена и Эми Стиллеров. Первый – известный американский актер, звезда фильмов "Образцовый самец" и "Ночь в музее". К сожалению, Энн Мира умерла на 86 году жизни в 2015-ом. На счету актрисы десятки фильмов и несколько престижных в киноискусстве номинаций.

Актрисы не стало восемь лет назад

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